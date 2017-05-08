Артемий Панарин: "Россия забила и начала играть спокойнее"

Нападающий "Спартака" Артемий Панарин после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) поблагодарил партнеров за игру. Форвард высоко оценил класс соперника, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Большое спасибо партнерам, стараюсь не думать о голах, – сказал Панарин.

– Химия в вашем звене сложилась?

– Посмотрим, когда будем играть с канадцами и американцами и будет более напряженная игра. Сегодня у нас получилось забить и спокойнее начали играть.

– Германия – не такой сильный соперник?

– У них тоже быстрая и сильная команда, просто мы удачно забили голы. Открыли бы они счет, встали бы в оборону, и им было бы сложно забивать. Я не заметил, чтобы они грязно играли.