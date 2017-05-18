Артемий Панарин: "Россия готова к любому сопернику в полуфинале чемпионата мира"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над Чехией (3:0) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017 подчеркнул, что команда будет готова сыграть с любым соперником в следующей стадии турнира. По его словам, игра между Канадой и Германией может стать непредсказуемой.

- Может случиться всякое. Сейчас нам нужно отдохнуть, проехаться на поезде, подумать, - сказал Панарин во флеш-интервью после матча. - Будем готовы к любому сопернику в полуфинале.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с победителем пары Канада - Германия. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.