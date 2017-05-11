Артемий Панарин: "Ребята из "Вашингтона" помогут сборной России на ЧМ-2017"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над командой Дании (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что доволен результатом этой встречи и игрой "на ноль" Андрея Василевского, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Почему не забили в первом и третьем периодах?

– Хорошо сыграл вратарь.

– Довольны результатом?

– Всегда довольны. Победа есть победа.

– Как сыграл Василевский, впервые сыгравший на "ноль" на этом турнире?

– Вася – молодец, не первый матч должен был заканчиваться так. Здорово, что не дали ему забить.

– Как вам игралось в новом звене после перестановки по ходу матча?

– Понравилось все. В сборной все мастера, и я готов играть с любыми партнерами.

– Уже сообщили о подкреплении из "Вашингтона"?

– Когда играл, не знал. Здорово, мы рады. Эти ребята помогут.

– Датчане доставили проблемы.

– У соперника – скоростная команда, не давала нам закатываться, контролировать шайбу. От этого начались проблемы. Мы были спокойны.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Россия – Дания