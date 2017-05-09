Артемий Панарин: "Пусть всегда будет мирное время"

Нападающий сборной России Артемий Панарин заявил, что его пробирает дрожь, когда он вспоминает о погибших во время Великой Отечественной войны. Напомним, что сегодня игроки национальной команды возложили цветы у памятника погибшим в городе Зигбург.

– Страшное время было, тяжело об этом говорить и подбирать слова, – цитирует "Р-Спорт" Панарина. – Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память. Честно говоря, дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться всей командой в такой день и посетить это место. Здоровья всем ветеранам. Это самое главное. Пусть всегда будет мирное время.

Следующий матч Россия проведет против Дании 11 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.