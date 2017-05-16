Артемий Панарин: "Постарайтесь мне не напоминать про таблицу бомбардиров. Так будет лучше"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над командой Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что ему пошел на пользу отдых от матча со Словакией, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что в пяти матчах на турнире Панарин набрал 13 (3+10) очков.

– Для нас самое главное хорошо играть в пас против быстрых команд, отрезать их и бросать. Вот и все.

– Вы пока лучший бомбардир турнира.

– Я об этом не думаю. Если честно, то даже не знал, какой расклад в таблице бомбардиров. Вы мне в дальнейшем постарайтесь об этом не напоминать. Так будет лучше.

– Каково сейчас ваше самочувствие?

– Нормальное. Когда я не играл, то сильно не переживал. Ребята в прошлом матче быстро забили, пока сидел с кофейком у телевизора. Чувствовал себя уверенно. Пауза и пропуск игры со словаками пошли мне на пользу. Я себя чувствовал плохо, два дня пролежал в кровати. Сейчас вроде нормально.

– Легкие победы, когда все залетает, не расслабят команду?

– Во-первых, далеко не все залетает, хотя моментов создали очень много. Не пропускаем? Не сглазить бы наших вратарей.

– В Париж хочется?

– Ехать не особенно, поэтому постараемся выиграть следующий матч, чтобы гарантированно остаться в Кельне.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи