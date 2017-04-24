Артемий Панарин: "Пока я придавлен, но к приезду в сборную буду готов на 100 процентов"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что он полностью готов к игре за сборную России на чемпионате мира. Однако, по словам форварда, неудачный результат в серии против "Нэшвилла" его очень разочаровал. "Чикаго" проиграл в 1/8 финала Кубка Стэнли со счетом 0-4.

– Каково сейчас ваше психологическое состояние после вылета в первом раунде?

– Пока я придавлен. У меня есть время, чтобы прийти в себя. Доделываю дела в Чикаго, за это время успею немножко отдохнуть от хоккея. К приезду в сборную буду готов на 100 процентов.

– Чемпионат мира – очень непростой турнир, в котором нужно так же выкладываться, как в плей-офф.

– Я всегда еду в сборную с сильнейшими эмоциями. Россия – моя страна, и я всегда буду за нее биться, стараться внести максимальный вклад в наш командный результат! За мировым первенством следит вся страна, всегда хочется порадовать своих земляков. (Марат САФИН)