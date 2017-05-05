Артемий Панарин: "Начали не очень здорово, стеснялись соперника"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над командой Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что российская команда слабо начала встречу, так как стеснялась соперника. Также хоккеист отметил, что на данный момент ему сложно бежать через всю площадку из-за ее размера.

– Мой буллит? Сделал бросок, все как обычно, – сказал во флеш-интервью Панарин. – Начали не особо здорово, стеснялись соперника, давали им играть в нашей зоне. Потом перехватили инициативу, стали больше бросать. Почему сразу так не смогли? Ну, пока сборную России петух не клюнет...

Мне пока еще немного тяжеловато бежать от ворот до ворот, такое ощущение, что бегу стометровку. С каждой игрой буду прибавлять. Здорово играют все ребята, особенно из ЦСКА. Завели команду, держали шайбу в зоне, пока мы не могли.

"СЭ" вел трансляцию матча