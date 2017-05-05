Артемий Панарин: "Может быть, с Шипачевым и Дадоновым удастся придумать что-то новенькое"

Нападающий сборной России Артемий Панарин в интервью "СЭ" перед стартом команды на чемпионате мира-2017 отметил, что ему удалось подготовиться к турниру и наладить взаимопонимание с бывшими партнерами по СКА Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачевым. Россияне в первом матче сыграют со Швецией. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

– Удалось ли за короткое время после окончания плей-офф прийти в себя и подготовиться к чемпионату мира?

– К турниру, считаю, готов. Сейчас будет тренировка, завтра раскатка перед игрой, поэтому все будет хорошо. Они мне помогут полностью набрать нужные кондиции.

– Удалось ли вернуть прежнее взаимопонимание в звене с Шипачевым и Дадоновым?

– Постояли несколько раз на тренировке в большинстве. Все нормально, ничего не забыл. Турнир длинный, может быть, нам троим удастся придумать что-то новенькое. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина