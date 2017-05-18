Артемий Панарин: "Кузнецов уже орет на меня"

Нападающий сборной России Артемий Панарин, который стал автором заброшенной шайбы в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017 в ворота Чехии (3:0), подчеркнул, что качество льда повлияло на игру команды. При этом форвард в ироничной манере отметил, что команда недовольна его процентом реализации.

- Разочарованы ли тем, что не реализую выходы один в ноль? В первую очередь, разочарованы партнеры, которые нагнетают, - сказал Панарин во флеш-интервью после матча. - Я в том числе. Кузя орет на меня. Не знаю. Игра была такой - выходишь, бегаешь, играешь, шайбу эту гоняешь. Лед этот еще. Зрители, наверное, в шоке. Я постоянно говорю про лед. Делали то, что было нужно. Технические моменты не получались, потому что на льду было много снега.

Меньшинство? Большое спасибо ребятам, они настоящие бойцы. Наместников поймал на себя шайбу, пришлось ставить ему обезболивающий укол, чтобы он вернулся. Большой респект им.

Что еще получилось? Выиграть. В принципе, молодцы ребята. Забросили в самом начале, реализовали свои моменты. Точно попали, шайбы были неберущимися. Большое спасибо Василевскому. Ну и мой гол, он там на шару залетел.

Напомним, что в полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Канада - Германия. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.