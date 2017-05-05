Артемий Панарин: "Играть за Россию - это удовольствие и честь! Отдыхать будем потом"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что старается не отвлекаться от чемпионата мира-2017. Форвард сегодня сыграет в стартовом матче команды против Швеции. Начало игры - 17.15 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Со Швецией неделю назад сборная России играла в Евротуре и упустила победу в третьем периоде.

– Я не спрашивал ребят об этом матче. Думаю, все его уже забыли. У шведов сейчас подобрался хороший состав, но и у нас тоже отличные игроки.

– У многих игроков, чей сезон завершен, соцсети пестрят пляжными фотографиями. Не смущает, что кто-то уже отдыхает, а вам придется еще три недели напрягаться?

– Да вы что! Играть за сборную – это удовольствие и честь! Инстаграм и прочее стараюсь не смотреть. Лучше не отвлекать себя от серьезного турнира. Нам сейчас не до отдыха, мы собираемся идти до конца, до финала и выиграть его. Постараемся отдать все, чтобы победить, и уже тогда будем отдыхать. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина