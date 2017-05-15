Артемий Панарин: "Что знаю про сборную США? То, что это Америка"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над командой Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что завтра его команду ждет тяжелая встреча с США. В игре с латвийской сборной Панарин отметился тремя передачами.

– Надеюсь, что так и будет продолжаться, – сказал во флеш-интервью в программе "Все на хоккей" Панарин. – Стараемся, все ребята стараются. Игроки "Тампы" показали, что они молодцы.

За этот сезон меня раз семь подводила клюшка, ломалась в самый неподходящий момент. В этот раз хотел сильно бросить, опять сломалась. Что за команда Америка? Завтра посмотрим. Что про нее знаю? Ну, то, что это Америка. Завтра сложная игра, будем готовиться.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи