Артемий Панарин: "Бронза? Не нужно с кислыми лицами ходить"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил потенциал команды. По словам форварда, Никита Кучеров забросил важную шайбу.

- Не нужно с кислыми лицами ходить. Все-таки ушли с медалями, а это лучше, чем четвертое место, - отметил Панарин после встречи. – Жалко, конечно, что не вышли в финал. Потенциал у команды был большой. В раздевалке это чувствовали. Все приехали на турнир биться. Жаль, что не удалось сыграть в финале. Сегодня тоже валидола подкинули.

На сегодняшний матч надо было настроиться. Психологически было непросто. Поражение давит. Однако насколько смогли, настолько и перенастроились. Третий период, правда, подкачали. Кучеров отличный гол забил, очень важный.

Когда у нас будет три состава, как у сборной Канады? Это глубокий вопрос. Думаю, дело в детском хоккее. Надо садиться и разбираться с этим. В Канаде в каждом дворе свой каток. Тем не менее, канадцев должны были обыгрывать. С финнами хорошо справились. Потенциал очень большой.

Трансляция матча Россия - Финляндия