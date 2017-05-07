Артемий Панарин: "Бокальчик итальянского? Я предпочитаю маленькую русскую рюмку"

Нападающий сборной России Артемий Панарин во флеш-интервью после матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии (10:1) отметил, что команде удалось настроиться на этот поединок. По его словам, необходимо забыть этот результат, чтобы подготовиться к завтрашней встрече с Германией.

- После матча подарили часы. Деду Панарину. Выпить бокальчик холодненького итальянского? Завтра же игра... А вообще я предпочитаю маленькую русскую рюмку. Сегодня будем отдыхать, зарядимся позитивом. И завтра в бой. Думаю, с немцами будет другая игра. Но хотелось бы такую же. Забудем этот матч и настроимся на завтрашний.

Если бы сегодня не серьезно настроились, то не было бы такого счета. Такие команды могут забить случайный гол в начале матча, а потом встать впятером сзади. Им тогда сложно будет забить. Но мы начали первыми, а они побежали вперед. И мы еще раз забили.

Трансляция матча Италия - Россия