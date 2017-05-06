Артем Зуб: "Волнение от дебюта на чемпионате мира было, но не такое сильное"

Защитник СКА и сборной России Артем Зуб заявил, что испытывал волнение перед своим дебютным матчем на чемпионате мира по хоккею-2017 против Швеции (2:1 Б). Также игрок рассказал об атмосфере в национальной команде.

– Хорошая атмосфера, хорошая поддержка наших болельщиков, плюс выиграли матч, – приводит "Р-Спорт" слова Зуба. – Волнение? Бывало сильнее, если честно. Где-то что-то не получалось, может быть, привыкал. Да, нервы были, но не такие сильные. Пропустил и пропустил. Надо было дальше выходить и играть со следующей смены, думать об игре.

Я не должен был игроку дать вылезти, встать спокойно, чтобы он мог так легко отдавать пас. Должен был держать его. Дальше – это уже для себя. Итальянцы? Не знаю, что ждать от них, первый раз с ними играю.

Что должен делать новичок сборной? Не знаю, что-нибудь принести где-нибудь, бутылку, например. Чего? Воды, конечно! Других бутылок у нас нет.

В следующем матче сборная России сыграет с Италией. Встреча пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.