Артем Зуб: "В сборной, как новичок, поставлю бутылку. Воды, конечно"

Защитник СКА и сборной России Артем Зуб доволен своим дебютом на чемпионате мира по хоккею-2017. 21-летний хоккеист отметил, что немного нервничал в первом матче на турнире. На ЧМ он провел два матча при показателе полезности "+2".

– Дебют на чемпионате мира – это просто замечательно, – цитирует сайт ИИХФ Зуба. – В матче была замечательная атмосфера, у нас была фантастическая поддержка болельщиков, благодаря чему мы добились победы. Это было очень интересно, честно. Сначала немного нервничал, но ничего страшного. Мне понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть.

Не думаю, что в нашей сборной есть какие-то ритуалы для новичков. Думаю, могу поставить на стол бутылку чего-нибудь... Воды, конечно. У нас ничего другого нет (смеется).