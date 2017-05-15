Артем Зуб: "Будем готовиться к победе над США"

Защитник сборной России Артем Зуб после победы над командой Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2017 подчеркнул, что эта игра не стала легкой для россиян. Он также добавил, что команда будет настраиваться на победу в предстоящей встрече со сборной США.

- Легких игр на чемпионате мира не бывает, - отметил во флеш-интервью в программе "Все на хоккей" Зуб. - В каждой игре все стараются, выкладываются на 100 процентов. Конечно, чувствуется, что некоторые игроки из НХЛ, уровень другой. Стараюсь для себя что-то подмечать. Не расстроен, что шайба после моего удара не зашла в ворота. Главное, что выиграли.

Что знаю про сборную США? Они хорошо в пас играют, быстро бегают. Будем готовиться к победе.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.