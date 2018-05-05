Артем Анисимов: "В Чикаго и Копенгагене одинаково дорого"

Нападающий сборной России и "Чикаго" Артем Анисимов рассказал, что ему пришлось сдавать билеты, поскольку он запланировал отпуск. Также форвард сравнил цены в Копенгагене и Чикаго.

– Я получил вызов дней через десять после того, как "Чикаго" завершил сезон, – рассказал Анисимов. – Уже отпуск планировал, но зато немного отдохнул, потренировался и поехал в сборную. Правда, пришлось билеты сдавать.

– Форму не потеряли?

– Нет, она в раздевалке висела спокойно, ждала.

– У вас лучшие сезоны прошли в связке с Панариным и Кейном. Насколько Бучневич похож на Кейна?

– Бучневич похож на Бучневича. Он играет в своем стиле. Тяжело сравнивать игроков. Каждый играет по-своему.

– В Чикаго дороже, чем в Копенгагене?

– Одинаково.

– Хотя бы одного игрока австрийского знаете?

– Томас Ванек.

– Так он не приехал.

– Все равно там команда хорошая.

– Чем были недовольны после матча с Францией?

– Вчера я был недоволен кое-чем, надо было строже в обороне сыграть. Недочеты в игре без шайбы, в этом надо добавлять.

– Во втором периоде расслабились?

– Во втором периоде расслабленности у нас не было, просто французы темп взвинтили, побежали вперед, мы к этому оказались не готовы. А так игра хорошая, темповая была, получали удовольствие на льду.

– Американцев с канадцами не пересматривали?

– Смотрел хайлайты матча США – Канада, но по ним не понятно, как игра развивалась.

Второй матч сборной России на чемпионате мира-2018 в группе А против сборной Австрии состоится 6 мая, начало – в 13.15 по московскому времени. В первом матче команды обыграла сборную Франции со счетом 7:0.(Игорь ЕРОНКО)