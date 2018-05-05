Артем Анисимов: "В Чикаго и Копенгагене одинаково дорого"

Нападающий сборной России и "Чикаго" Артем Анисимов рассказал, что ему пришлось сдавать билеты, поскольку он запланировал отпуск. Также форвард сравнил цены в Копенгагене и Чикаго.
– Я получил вызов дней через десять после того, как "Чикаго" завершил сезон, – рассказал Анисимов. – Уже отпуск планировал, но зато немного отдохнул, потренировался и поехал в сборную. Правда, пришлось билеты сдавать.
– Форму не потеряли?
– Нет, она в раздевалке висела спокойно, ждала.
– У вас лучшие сезоны прошли в связке с Панариным и Кейном. Насколько Бучневич похож на Кейна?
– Бучневич похож на Бучневича. Он играет в своем стиле. Тяжело сравнивать игроков. Каждый играет по-своему.
– В Чикаго дороже, чем в Копенгагене?
– Одинаково.
– Хотя бы одного игрока австрийского знаете?
– Томас Ванек.
– Так он не приехал.
– Все равно там команда хорошая.
– Чем были недовольны после матча с Францией?
– Вчера я был недоволен кое-чем, надо было строже в обороне сыграть. Недочеты в игре без шайбы, в этом надо добавлять.
– Во втором периоде расслабились?
– Во втором периоде расслабленности у нас не было, просто французы темп взвинтили, побежали вперед, мы к этому оказались не готовы. А так игра хорошая, темповая была, получали удовольствие на льду.
– Американцев с канадцами не пересматривали?
– Смотрел хайлайты матча США – Канада, но по ним не понятно, как игра развивалась.
Второй матч сборной России на чемпионате мира-2018 в группе А против сборной Австрии состоится 6 мая, начало – в 13.15 по московскому времени. В первом матче команды обыграла сборную Франции со счетом 7:0.(Игорь ЕРОНКО)
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