Артем Анисимов - об увольнении Знарка: "Что случилось – то и случилось"

Форвард сборной России Артем Анисимов признался, чтобы удивлен сменой главного тренера Олега Знарка на Илью Воробьева.
– На чемпионате мира на вас будут смотреть, как на одного из лидеров.
– Я готов к этому.
– Вы играли в Праге, в Минске. Есть ощущение, что в Копенгагене будет намного сложнее?
– Ну конечно, игроки ведь прогрессируют. Становятся лучше. Идут вперед. Все команды сейчас на хорошем уровне играют.
– Каково это – находиться в раздевалке с олимпийскими чемпионами?
– Приятно.
– Взяли автографы?
– Я и всех поздравил.
– Удалось Олимпиаду посмотреть?
– Из-за расписания и поздних игр было тяжело. Но финал я смотрел. Мы прилетели с выезда, я в машине включил трансляцию на телефоне, дома уже досматривал.
– Какие впечатления от Воробьева?
– По-другому. Новый тренер – новая система. Все новое.
– Вы чувствуете нервозность тренерского штаба. Все-таки пять поражений подряд.
– Нет. Ничего такого не чувствую.
– Удивило, что после победы на Олимпиаде убрали Знарка?
– Конечно, удивило. Но это не мне решать – кого назначать, а кого увольнять. Что случилось – то и случилось.
– Чемпионат мира – шанс скрасить сезон?
– Почему скрасить? Играть и побеждать – вот основная цель. (Алексей ШЕВЧЕНКО)