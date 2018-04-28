Артем Анисимов - об увольнении Знарка: "Что случилось – то и случилось"

Форвард сборной России Артем Анисимов признался, чтобы удивлен сменой главного тренера Олега Знарка на Илью Воробьева.

– На чемпионате мира на вас будут смотреть, как на одного из лидеров.

– Я готов к этому.

– Вы играли в Праге, в Минске. Есть ощущение, что в Копенгагене будет намного сложнее?

– Ну конечно, игроки ведь прогрессируют. Становятся лучше. Идут вперед. Все команды сейчас на хорошем уровне играют.

– Каково это – находиться в раздевалке с олимпийскими чемпионами?

– Приятно.

– Взяли автографы?

– Я и всех поздравил.

– Удалось Олимпиаду посмотреть?

– Из-за расписания и поздних игр было тяжело. Но финал я смотрел. Мы прилетели с выезда, я в машине включил трансляцию на телефоне, дома уже досматривал.

– Какие впечатления от Воробьева?

– По-другому. Новый тренер – новая система. Все новое.

– Вы чувствуете нервозность тренерского штаба. Все-таки пять поражений подряд.

– Нет. Ничего такого не чувствую.

– Удивило, что после победы на Олимпиаде убрали Знарка?

– Конечно, удивило. Но это не мне решать – кого назначать, а кого увольнять. Что случилось – то и случилось.

– Чемпионат мира – шанс скрасить сезон?

– Почему скрасить? Играть и побеждать – вот основная цель. (Алексей ШЕВЧЕНКО)