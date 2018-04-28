Артем Анисимов: "Это честь – надевать свитер сборной России"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артем Анисимов после матча со Швецией (1:3) в рамках Шведских игр поделился впечатлениями от первых тренировках в составе команды и ожиданиями от чемпионата мира.

– Было видно, что вам даже на раскатке приходилось тяжело.

– Конечно, тяжело. Последний раз 7 апреля играл. Но я тренировался. Только игровая практика – это совершенно другое.

– Быстро вас силы покинули?

– Да нет. Хорошо игралось. В первом периоде тяжеловато было. Во втором уже вкатился и нормально все пошло.

– Странная была ситуация: вас не вызывали, не вызывали, а потом взяли и вызвали.

– И хорошо, что вызвали. Я очень рад этому вызову. Это честь – надевать свитер сборной России и представлять ее на международных турнирах. И всегда приятно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)