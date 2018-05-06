Артем Анисимов: "Больше общаться с журналистами? Все равно спрашиваете одно и то же"

Центрфорвард сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча группового турнира чемпионата мира с Австрией (7:0) и отметил, что во втором периоде команда нашла свою игру. По его словам, нужно прогрессировать.
- Они начали очень агрессивно, - отметил Анисимов. – Создавали нам проблемы, мы не могли выходить из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили. Во втором периоде нашли свою игру.
- После тренировки вы вместе с Григоренко общались с журналистами. Поэтому здорово сегодня сыграли?
- Нет (улыбается).
- Будете больше с нами общаться?
- Вы все равно одно и то же спрашиваете. Я одно и то же отвечаю.
- После французов говорили о проблеме во втором периоде?
- Надо начинать его лучше.
- Самим интересно начинать турнир со слабыми соперниками?
- Конечно. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую игру одинаково, и больше, чем на предыдущий. Надо прогрессировать и идти вперед.
- Соперников смотрите?
- Только лучшие моменты после игры. Надо отдохнуть.
- НХЛ?
- Не буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)