Артем Анисимов: "Больше общаться с журналистами? Все равно спрашиваете одно и то же"

Центрфорвард сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча группового турнира чемпионата мира с Австрией (7:0) и отметил, что во втором периоде команда нашла свою игру. По его словам, нужно прогрессировать.

- Они начали очень агрессивно, - отметил Анисимов. – Создавали нам проблемы, мы не могли выходить из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили. Во втором периоде нашли свою игру.

- После тренировки вы вместе с Григоренко общались с журналистами. Поэтому здорово сегодня сыграли?

- Нет (улыбается).

- Будете больше с нами общаться?

- Вы все равно одно и то же спрашиваете. Я одно и то же отвечаю.

- После французов говорили о проблеме во втором периоде?

- Надо начинать его лучше.

- Самим интересно начинать турнир со слабыми соперниками?

- Конечно. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую игру одинаково, и больше, чем на предыдущий. Надо прогрессировать и идти вперед.

- Соперников смотрите?

- Только лучшие моменты после игры. Надо отдохнуть.

- НХЛ?

- Не буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)

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