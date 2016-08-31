Анвар Гатиятулин: "Игры с "Автомобилистом" всегда проходят тяжело"

Главный тренер челябинского "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (2:1 ОТ) высоко оценил класс соперника. Также он поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Игры с "Автомобилистом" всегда проходят тяжело, – приводит официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. – Эта встреча была не исключением. В первом периоде мы смотрелись более или менее, а во втором удаления сломали нашу игру. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу, выстояли, а в овертайме смогли создать момент и победить.