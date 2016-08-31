Чемпионат мира

21:20 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Анвар Гатиятулин: "Игры с "Автомобилистом" всегда проходят тяжело"

0
0
0

Главный тренер челябинского "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (2:1 ОТ) высоко оценил класс соперника. Также он поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Игры с "Автомобилистом" всегда проходят тяжело, – приводит официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. – Эта встреча была не исключением. В первом периоде мы смотрелись более или менее, а во втором удаления сломали нашу игру. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу, выстояли, а в овертайме смогли создать момент и победить.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16400

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ