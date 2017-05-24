Антон Белов: "Канадцы валялись по любому поводу"

Защитник СКА и сборной России Антон Белов в интервью "СЭ" критично отозвался о судействе в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады (2:4). Также он отметил, что соперник часто симулировал.

– 2+10 с Канадой не было, – сказал Белов. – ИИХФ тоже так считала, но не озвучивала свое мнение. Там даже удара в голову не было. Вообще, хоккей на чемпионате мира становится похож на футбол. Канадцы, вроде, парни с характером, но валялись по любому поводу. Жиру с Плотниковым? Да там еще куча эпизодов была. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Антона Белова – в ближайшее время в "СЭ"