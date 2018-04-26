Анисимов вызван в сборную России для участия в чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России вызвал форварда "Чикаго" Артема Анисимова в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира-2018. "Блэкхокс" впервые с 2008 года не смог выйти в плей-офф НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Анисимов принял участие в 72 матчах, набрав 31 (20+11) очко при 22 минутах штрафного времени и показателе полезности "-17".

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.

Приехали. С таким составом успехом на чемпионате мира будет любая медаль

