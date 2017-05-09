Андрей Василевский: "Важно отдать дань уважения тем, кто отдал жизни за нас"

Голкипер сборной России Андрей Василевский заявил, что любой нормальный россиянин должен отдавать дань уважения погибшим в Великой отечественной войне. Напомним, что сегодня игроки национальной команды возложили цветы у памятника погибшим в городе Зигбург.

– Нам очень важно отдать дань уважения тем, кто отдал жизни за нас и тех, кто был в плену, – цитирует "Р-Спорт" Василевского. – Стояли без эмоций: сами знаете, что в таких местах особых слов не надо. Не представлял и не хочу представлять, как это было. Думаю, никто не хотел испытать подобное на себе. В детстве мы тоже ездили куда-то, отдавали память погибшим. Думаю, все нормальные россияне делают это.