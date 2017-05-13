Андрей Василевский: "Сборная России в будущих играх должна быть лучше"

Вратарь сборной России Андрей Василевский после победы над Словакией (6:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2017 подчеркнул, что в будущих играх команда не должна позволить сопернику создавать столько моментов. По словам голкипера, россияне должны улучшить свою игру.

- Играли против хорошей команды. Во втором и третьем периоде они могли забить гол, и не один, - приводит пресс-служба ФХР слова Василевского. - Мы должны быть лучше в будущих играх, не позволять сопернику создавать такие моменты.

Конечно, лучше ловить много бросков, но наша команда всегда здорово играет в обороне, мне остается только быть начеку.

У США много игроков из НХЛ, играть с ними будет сложно, но мы должны думать о следующем сопернике - сборной Латвии. Один день - одна игра.

Трансляция матча Россия - Словакия