Андрей Василевский: "Не чувствовал себя в лучшей форме после двух выходных"

Вратарь сборной России Андрей Василевский после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Данией (3:0) заявил, что два выходных сказались на состоянии команды. Голкипер высоко оценил класс соперника.

– Сказались ли два выходных? Возможно, – приводит официальный сайт ФХР слова Василевского. – Я и сам не чувствовал себя в лучшей форме – пару отскоков ненужных допустил. Но парни забили важные голы – три за минуту, показали класс и дальше строго играли в обороне, довели дело до победы.

В этом и состоит командная игра – где-то я помогаю парням, где-то они мне, принимают броски на себя. Сегодня играли против хорошей команды, датчане не новички, создавали моменты – было тяжело с ними играть.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Россия – Дания