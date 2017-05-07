Чемпионат мира

17:15 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Андрей Василевский: "Наплевательского настроя в матче с Италией не было - все бились"

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Голкипер сборной России Андрей Василевский после победы сборной России над Италией (10:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что игроки национальной команды серьезно отнеслись к этой встрече. Напомним, что Василевский не принял участие в этой встрече и остался в запасе.

– Игра была похожа на тренировку? Нет, мы отнеслись к ней со всей серьезностью, – цитирует сайт ФХР Василевского. – Наплевательского настроя не было – все бились. Во втором периоде итальянцы забили, можно сказать, случайный гол. Парни молодцы, в третьем периоде дожали на классе. Игра началась рано, плюс итальянцы сделали в первом периоде, кажется, два броска – это тяжело. Но во втором уже было больше экшена. Слава богу, все закончилось хорошо.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

"СЭ" вел трансляцию матча Италия - Россия

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http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13605

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