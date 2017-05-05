Андрей Василевский: "Мне немного некомфортно на больших площадках"

Голкипер сборной России Андрей Василевский после победы над командой Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что доволен игроками национальной команды, которые не сдались после пропущенной шайбы. Также вратарь отметил, что привыкнуть к большой площадке ему помогла поддержка болельщиков.

– Может, не играли так хорошо в первом и втором периодах, но сделали хороший толчок в третьем, – сказал Василевский. – Перекидали, перебегали. Парни – молодцы, что не сдались. Хорошо блокировали, давали мне видеть шайбу. Играли до конца и победили.

– Рашид Давыдов говорил о ваших проблемах с акклиматизацией. Как сейчас?

– Все равно немного некомфортно на больших площадках, но помогла поддержка болельщиков и то, как наши парни играли в третьем периоде. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча