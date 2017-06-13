Андрей Василевский: "Купер не говорил сборной Канады о том, куда мне бросать"

Вратарь "Тампа-Бэй" и сборной России Андрей Василевский в интервью "Бизнес Online" выразил сомнение в том, что главный тренер "Лайтнинг" Джон Купер, возглавляющий сборную Канады, раскрыл некоторые секреты россиян, выступающих под его руководством в клубе в преддверии полуфинального матча чемпионата мира. Встреча мирового первенства закончилась победой "Кленовых листьев" со счетом 4:2.
- Как-то сказалось на матче с Канадой то, что Купер хорошо знает лидеров сборной России - вас, Кучерова, Наместникова? - вопрос Василевскому.
- Я у него в шутку спрашивал, сказал ли он канадцам, куда мне бросать. Говорил, что нет (смеется).
- Верится с трудом...
- Ну, может, и говорил. Мне он сказал, что в раздевалке заявил канадцам: "Вы играете в НХЛ, так что выйдите и забейте гол".
- Россия с 2011 года не может обыграть Канаду. Это вообще реально?
- Конечно, вы же видели Кубок мира.
- Проиграли 3:5...
- Ну, да. Но и там, и здесь мы боролись, немного не хватило.
- Дело в Знарке?
- Зачем искать виновного в тренерах?
- Знарок ни разу не обыграл Канаду, проиграл 4 из 4 матчей.
- Я считаю, что это неправильно - искать причину в тренерском штабе. Играют все равно хоккеисты.
Андрей Василевский: "Обиднее не выйти в плей-офф с "Тампой", чем проиграть Канаде"
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Олег Знарок
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Джон Купер