Андрей Степанов: "Тренер сборной Белоруссии возомнил себя божком"

Белорусский нападающий Андрей Степанов, выступавший в прошедшем сезоне за минское "Динамо", остался недоволен решением главного тренера Дэйва Льюиса не пригласить его в национальную команду на чемпионат мира. Степанов второй год подряд не попал в заявку сборной Белоруссии​. По его словам, наставник возомнил себя божком.

– Только от тех, кто близок к Дэйву, слышал, что он якобы мной недоволен, – цитирует Степанова "Прессбол". – А чем именно недоволен? Загадка. Просто он, видимо, возомнил себя божком.

Как можно исключать человека, когда он за два сезона в КХЛ набирает в общей сложности почти 50 баллов? Разве много кто из белорусских хоккеистов способен похвастать такими бомбардирскими показателями? Абсурд же! Ни в одной стране мира подобное невозможно. Дело, повторюсь, в личной неприязни.