Андрей Сидоренко возглавит сборную Белоруссии

Новым главным тренером сборной Белоруссии станет Андрей Сидоренко, соообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии. Ранее он работал в ряде российских клубов, включая магнитогорский "Металлург" и "Спартак". С 1993 по 1996 год он уже работал в сборной Белоруссии, в 1995-1996 - возглавлял молодежну сборную, а с 2007 по 2008 год - минское "Динамо". С 2017 года он работал в "Дизеле".

После неудачи на чемпионате мира-2018 в Копенгагене, сборной Белоруссии предстоит бороться за возвращение в элиту мирового хоккея в рамках мирового первенства в группе "А" дивизиона 1. Оно пройдет в столице Казахстана Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Помимо хозяев турнира соперниками белорусов станут национальные сборные Венгрии, Южной Кореи, Литвы и Словении. Путевки в топ-дивизион получат две сильнейшие команды группы.