Андрей Штясны: "Опыт игры в КХЛ может помочь Словакии в матче с Россией"

Нападающий сборной Словакии Андрей Штясны в преддверии матча чемпионата мира против сборной России отметил, что игрокам его команды может помочь то, что они знают соперника по матчам КХЛ. Штясны предыдущие четыре года выступал за "Слован", а минувший сезон заканчивал в "Дукле". За словаков в нынешнем чемпионате мира из местного чемпионата выступают семь игроков, а также один представитель КХЛ – защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски. Всего опыт игры в КХЛ в словацкой команде имеют 14 человек.

– У россиян отличные игроки, такие как Никита Гусев, Вадим Шипачев. Мы знаем о них по играм в КХЛ, и это может нам помочь, – цитирует ТАСС Штясны. – У нас нет игроков из Национальной хоккейной лиги, как у соперника. Но есть ребята из чешской и словацкой лиг, завтра мы рассчитываем показать хорошую игру.

С итальянцами у нас был первый матч. Поэтому мы волновались, и когда те забили, у нас начались проблемы. С датчанами мы проигрывали 0:3 после второго периода, но выиграли третий период 3:0. Теперь, если нам нужно выходить в четвертьфинал, надо выигрывать в остальных трех матчах.

Матч Россия - Словакия пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.