Андрей Николишин: "В принципе, удаление Капризова было"

Чемпион мира Андрей Николишин в интервью "СЭ" отметил, что сборной России не стоит пенять на судейство после проигрыша в четвертьфинале чемпионата мира Канаде (4:5 ОТ). В овертайме был удален Кирилл Капризов, после чего канадцы забросили победную шайбу.

– Удаления сильно испортили игру нашей команды?

– Не сказал бы, что мы удалялись совсем уж часто. Все были по делу. Пенять на судейство не стоит – оно обычное для чемпионатов мира.

– Кирилл Капризов был героем Олимпиады, а против Канады сыграл не так здорово. И удаление в овертайме. Насколько он виноват в поражении?

– Нормально провел этот матч, создавал моменты. У нас же из грязи в князи и обратно – сейчас начнут его клевать за это удаление. Если бы Капризов не удалился, канадец выехал бы опасно с угла и мог раньше забить. В принципе, удаление было – он наложил клюшку на руку во время броска. Может быть, не хватило его голов. Но Кирилл играл на своем уровне, ниже не опускался. (Игорь НОВИКОВ)

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