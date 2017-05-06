Андреас Бернард: "Россия приехала за золотом. Победить будет сложно"

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды России отметил, что трезво оценивает свои шансы. По словам голкипера, победить будет крайне сложно.

– Мы понимаем, насколько тяжелый нас ждет матч. Во-первых, нам предстоит встреча с одной из лучших команд на турнире, приехавшей в Кельн за золотом, – цитирует "Р-Спорт" Бернарда. – Во-вторых, эта игра будет второй за два дня, при этом матчи со Словакией и Россией разделят всего часов восемнадцать. Так что мы трезво оцениваем шансы на победу против россиян, это будет сложно сделать, это большой вызов.

Конечно, как и футбольную команду, сборную Италии по хоккею можно называть "Скуадра Адзурра", не сомневайтесь в этом.

Матч Италия - Россия пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.