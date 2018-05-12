Алексей Жамнов: "Швейцарцы играют в канадский хоккей"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от встречи со сборной Швейцарии в рамках чемпионата мира в Дании.

- Хафизуллин тренировку пропустил, надеюсь, завтра будет получше. В воротах против Швейцарии сыграет Кошечкин.

Швейцарцы играют в канадский хоккей: без прокатов, агрессивно по возможности. Мы разобрали соперника, самое главное, чтобы мы придерживались своего плана. Должно все получиться.

Видели, что шведы усилятся игроками из НХЛ. Но у нас сегодня Швейцария, по шведам поговорим перед нашей очной встречей.

В том, что у нас не было усиления из НХЛ, нет ничего страшного. Надо концентрироваться на тех ребятах, которые сейчас в команде, а не на тех, кто не приехал. (Игорь ЕРОНКО)