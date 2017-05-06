Алексей Жамнов: "Штаб сборной России следит за ЧМ, а не за игроками в Кубке Стэнли"

Руководитель скаутской службы сборной России Алексей Жамнов отметил, что тренерский штаб национальной команды в первую очередь следит за ситуацией на чемпионате мира, а не за теми, кто выступает в плей-офф НХЛ. Напомним, что форвард Вадим Шипачев ушел из СКА, подписав с клубом из НХЛ "Вегас" двухлетний контракт.

- Нам больше интересно, как у нас складывается здесь, это более глобально для нас, - цитирует "Р-Спорт" Жамнова. - Потому что есть вопросы по сочетаниям, нюансы, взаимопонимание еще не налажено до конца. Мы не заглядываем так далеко, но в тот же момент следим.

Почему о контракте с Шипачевым стало известно сейчас? Этот вопрос не ко мне, но технически за такие вещи отвечает НХЛ, мы за такие вещи отвечать не можем, это не в наших силах. Не думаю, что "Вегас" будет всем подряд проигрывать. Будет драфт, есть потолок зарплат. Генменеджер будет смотреть, кого взять в команду. Не думаю, что команда будет слабая и будет проигрывать всем подряд.

Поймите правильно, запретить (уезжать в НХЛ) мы не можем, и каждый делает свой выбор. У ребят есть мечта играть в НХЛ. Все прекрасно понимают, что идет предолимпийский год, и хочется, чтобы игроки оставались здесь. Но решение каждый принимает сам.