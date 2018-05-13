Алексей Жамнов: "На чемпионате мира больше мастерства, чем на Олимпиаде, но ..."

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов – о подготовке к матчу чемпионата мира против Словакии.

– Должок после Олимпиады остался. (Россия проиграла Словакии со счетом 2:3. – Прим. "СЭ")

– Ну да (улыбается).

– Словаки закроются в оборону?

– Посмотрим. В принципе они играют в откат и на контратаках, и это надо учесть.

– На что делаете акцент?

– В первую очередь – нужно допускать меньше потерь в средней зоне и не совершать ошибки, которые допускали. Если команда играет по заданию, все нормально. Просто рассматриваем каждую команду и перестраиваемся даже во время игры.

– Кто сыграет 13-м нападающим?

– Пока не знаю. Завтра после раскатки решим.

– Придумали что-нибудь с игрой в неравных составах?

– У нас не хватало скорости при раскате. Ребята это понимали, что соперник будет активно и агрессивно играть. Они надеялись на свою скорость и технику. Все-таки один гол забили.

– Трямкин не успевает?

– Ну почему? Первый чемпионат мира для него – немного другой уровень, и все это понимают. Парню надо дальше расти.

– Впечатлила игра Никиты Гусева?

– Во-первых, это мастер, один из талантливых игроков. Он пропустил период по болезни, но его появление дало нам пользу.

– Генменеджер словаков утверждает, что российская сборная не поменялась с Олимпиады.

– (Смеется.) У нас совершенно другая команда и есть ребята, которые впервые играют на чемпионате мира.

– Уровень ЧМ выше, чем в Пхенчхане?

– Трудно судить. Сюда приехали хоккеисты из НХЛ. На этом турнире больше мастерства, чем на Олимпиаде. Но по напряжению тот турнир тоже был тяжелым по напряжению.

– России не гарантировано место в плей-офф.

– Поэтому и настраиваемся на каждую игру (улыбается). В той группе тоже борьба. Нельзя ориентироваться на то, кто как играет, будем ориентироваться на наш завтрашний матч.

Матч Россия – Словакия пройдет в понедельник, 14 мая. Начало встречи – в 17.15 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча.​

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