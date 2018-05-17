Алексей Жамнов: "Кто будет играть против Макдэвида? Есть определенные задумки"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов после утренней раскатки рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против сборной Канады.

- В команде нормальное, боевое настроение, - сообщил Жамнов. – Готовимся к матчу. Изменение в сочетаниях звеньев связано с поиском оптимального варианта перед матчем с Канадой. Начнем матч так.

- Есть ли решение по голкиперу?

- Объявим за два часа до матча.

– Дадонов вновь начнет игру с новыми партнерами?

- Мы ищем оптимальные сочетания. Начнем так, а по игре будет видно.

- Как чувствуют себя Андронов и Хафизуллин.

- Все нормально, все готовы.

- Сегодня ровно 10 лет, как сборная России обыграла Канаду в Квебеке на чемпионате мира. Вспоминали ли это в команде?

- Нет, никак не вспоминали. Сегодня у нас свой матч, мы настраиваемся только на эту игру.

- При разборе Канады как-то выделяли Макдэвида?

- Конечно. Мы смотрим, кто против него будет играть. Есть определенные задумки.

- То, что вратарь канадцев в этом сезоне мало играл в НХЛ, как-то повлияет?

- Мы знаем, что есть определенные проблемы во вратарской линии канадцев, но это не самое главное. Нам нужно ориентироваться на свою игру.

- То, что они блестяще играют в большинстве, знаете?

- Да, конечно. Будем стараться как можно лучше играть в неравных составах. Каждый гол в этом матче будет очень дорого стоить.

- Как-то поговорили с Трямкиным и Шалуновым по поводу их удалений?

- Да, конечно. Все все понимают, что должна быть игровая дисциплина. Здесь чуть не доработал, там… Надеюсь, сегодня все будет без ошибок. (Марат САФИН)

Игра между россиянами и канадцами пройдет сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.