Алексей Жамнов: "Гусев прилетел в Данию, но пока не готов играть"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов – о приезде на чемпионат мира в Данию форварда Никиты Гусева.
– Изменений в составе пока не будет. Есть нюансы, которые нам не понравились. Перед тренировкой было собрание, все ребятам показали.
– А что могло не понравиться при таком счете?
– Мы отошли от своей игры во втором периоде, появилась самоуверенность. Это была Франция, а потом соперники будет намного серьезнее.
– Прилетел ли Никита Гусев в Данию?
– Да. Приедет в гостиницу, будем следить за ним, как будет восстанавливаться.
– Он пока не готов играть?
– Да, он только прилетел. (Игорь ЕРОНКО)
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