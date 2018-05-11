Алексей Жамнов: "Если вы считаете, что сборная Швейцарии – не достойный соперник, то ошибаетесь"

Тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что у команды есть задача побеждать в каждом матче группового турнира чемпионата мира. По его словам, следующий соперник команды - сборная Швейцарии - очень серьезный.
- У швейцарцев несколько игроков вылетело из Кубка Стэнли, но к матчу с Россией не подъедут. Испытали облегчение?
- Какое облегчение? Все оставшиеся соперники очень серьезные. Если вы считаете, что сборная Швейцарии – не достойный соперник, то ошибаетесь. Эта команда хорошо играет и доказала это в матче с чехами. Есть мастеровитые игроки. На них надо настраиваться как на сборную Чехии, но устранить ошибки.
- Есть задача на групповой этап?
- Выходить на каждый матч и побеждать. Задача готовиться к плей-офф сидит в голове. Сейчас надо настраиваться на завтрашнего соперника. Придется переезжать на четвертьфинал? Подождите, мы еще группу не закончили! (Игорь ЕРОНКО)
Матч Россия – Швейцария пройдет в субботу, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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