Алексей Жамнов: "Что будем делать с Гусевым? Сначала дождемся данных от врачей"

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о первом днем подготовки команды к стартующему 4 мая чемпионату мира после прилета в Данию.

- Как вам первый день в Дании, понравилась местная арена?

- Мы провели здесь всего одну тренировку пока. Душновато, лед мягкий. Но хорошо, что покатались на основной арене турнира. Теперь понимаем, что ждать от льда. Надеюсь, что в дальнейшем его качество будет лучше.

- Почему решили тренироваться сразу после прилета?

- Это же хорошо. Надо как следует пропотеть, продышаться.

- Сколько игроков будете завтра заявлять?

- В четверг мы не планируем никого заявлять. У нас остается время, чтобы это сделать, за два часа до первой игры. Будем обдумывать окончательный вариант состава до самого конца.

- Гусева, который еще болеет, тоже заявите?

- Это наша внутренняя кухня. Ждем всех данных от наших врачей и посмотрим, что делать дальше.

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