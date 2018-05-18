Алексей Яшин: "Уменьшение площадок поможет российскому хоккею, он станет более интенсивным"

Чемпион мира-1993, многолетний капитан сборной России на чемпионатах мира, работающий на мировом первенстве в Дании в качестве комментатора Первого канала, поделился впечатлениями об игре нашей национальной команды на ЧМ-2018. По его словам, конкуренция в мировом хоккее возрастает.

– Нужно проанализировать, что произошло. Команда неплохо играла, много было молодых ребят. Надо смотреть в будущее и какие-то моменты подкорректировать. Если говорить о других сборных, то так случается, что в определенный год одна из команд более удачно выступает, другая менее удачно. Все зависит от того, какой состав приехал. Но в принципе, общий уровень команд растет, с каждым годом становится все больше конкурентоспособных сборных. Можно сказать, что сейчас нет деления на "хоккейные" и "нехоккейные" державы.

Уменьшение площадок в КХЛ? Если брать противостояние с североамериканскими сборными, то, конечно, уменьшение площадок поможет, потому что будет более интенсивный и агрессивный хоккей, больше силовой борьбы. Игры в чемпионате станут быстрее. Я не против, но нужно смотреть и с точки зрения зрителя, какой хоккей им интересен – более интенсивный или более комбинационный. Лично мне больше нравятся канадские площадки, потому что, когда интенсивность увеличивается – хоккей становится более интересными. (Дмитрий СОМОВ)