Алексей Спиридонов: "Россия обыграет Чехию 4:1, но в полуфинале с Канадой может вылететь". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

15:56 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Алексей Спиридонов: "Россия обыграет Чехию 4:1, но в полуфинале с Канадой может вылететь"

0
0
0
0
2

Доигровщик красноярского "Енисея" Алексей Спиридонов выразил мнение, что сборная России одержит победу матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии. Он добавил, что команде Олега Знарка будет тяжело противостоять Канаде в следующем раунде.

– Постараюсь посмотреть матч, – сказал Спиридонов. – Верю в наших и надеюсь на победу. Думаю, наши выиграют – 4:1. Если попадут на канадцев, будет тяжело. Как бы ни было печально, в следующем раунде могут вылететь. Надо было брать футбольную команду московского "Спартака" (улыбается).

– Энхаэловцы не сыграют в Пхенчане, у спартаковцев еще есть шанс съездить на Олимпиаду?

– Конечно, надо брать Артема Реброва на ворота. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Боже! СЭ превратился в какой-то отстой! Кому нужно мнение этого раздолбая?

16:35

зенит-супер-чемпион

спиридон, ты чего какашек наелся. реброва можно взять только на панель.

16:11