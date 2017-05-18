Алексей Спиридонов: "Россия обыграет Чехию 4:1, но в полуфинале с Канадой может вылететь"

Доигровщик красноярского "Енисея" Алексей Спиридонов выразил мнение, что сборная России одержит победу матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии. Он добавил, что команде Олега Знарка будет тяжело противостоять Канаде в следующем раунде.
– Постараюсь посмотреть матч, – сказал Спиридонов. – Верю в наших и надеюсь на победу. Думаю, наши выиграют – 4:1. Если попадут на канадцев, будет тяжело. Как бы ни было печально, в следующем раунде могут вылететь. Надо было брать футбольную команду московского "Спартака" (улыбается).
– Энхаэловцы не сыграют в Пхенчане, у спартаковцев еще есть шанс съездить на Олимпиаду?
– Конечно, надо брать Артема Реброва на ворота. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.
marksan
Боже! СЭ превратился в какой-то отстой! Кому нужно мнение этого раздолбая?
16:35
зенит-супер-чемпион
спиридон, ты чего какашек наелся. реброва можно взять только на панель.
16:11