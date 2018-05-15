Алексей Кудашов: "Учитываем мнение шведского тренера"

Тренер сборной России Алексей Кудашов пообщался с журналистами после раскатки в Копенгагене. Специалист заявил, что в сегодняшнем матче с шведской командой россияне попытаются играть в свой хоккей.

- Мамин пропустит матч из-за повреждения, - заявил Кудашов. – Выбыл до конца турнира? Пока не будем категоричны, пока не сыграет.

- Хафизуллин с Андроновым сыграют?

- Сейчас готовили их к игре. Ближе к началу матча определимся с составом.

- Что скажете о шведах?

- Швеция – мощная сбалансированная команда, есть классные исполнители, но надо рассматривать всю команду, никого не выделяя.

- Сборной России придется играть вторым номером?

- Наша задача - лишить шведов их козырей и играть в свой хоккей. В первую очередь, мы будем думать о своей игре.

- Следите за параллельной группой?

- Да, отсматриваем, анализируем соперников.

- Шведский специалист присутствует на тренировке. Поможет при подготовке к матчу с Тре Крунур?

- У нас большой тренерский штаб, и мы учитываем все мнения, в том числе и его.

- Сложно прийти к общему знаменателю?

- Это прерогатива главного тренера. Он выбирает нужное из всей массы информации. На самом деле мы – в одной формации, и мы стараемся придерживаться нашей системы игры.

- У шведов неудачно складывалась концовка со швейцарцами.

- Не хочу обсуждать проблемы Швеции. Мы знаем хорошие и плохие стороны, это для разговора после игры.

- Трямкин мало играл вчера, сегодня - катался. Не сыграет?

- Не обязательно. Кому-то просто надо побольше позаниматься. Просто из-за этого мы пошли на такую укороченную раскатку.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Швеция. Начало - в 21.15 по московскому времени. (Игорь ЕРОНКО)

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