Алексей Кудашов: "Нужны ли матчи с Францией и Австрией? Давайте не будем разводить демагогию"

Тренер сборной России Алексей Кудашов в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Белоруссии отметил, что команда готовится серьезно. По его словам, разговоры о слабых соперниках неуместны.

- Нужны ли вообще такие матчи, как с Францией и Австрией?

- Давайте не будем разводить демагогию на этот счет. Есть чемпионат мира, у него есть календарь, есть матчи, которые нам нужно играть. Мы серьезно подходим, готовимся и играем.

- У сборной будет два выходных. Запланированы ли тренировки или вы дадите отдохнуть команде?

- Запланированы и восстановительные процедуры, и подготовительные мероприятия, и тренировки. Потому что впереди очень серьезные игры.

- Но 8 мая у сборной выходной?

- Неполный. Кто-то будет тренироваться, кто-то восстанавливаться, активный отдых будет. Там будет обширная программа. Восстановление не подразумевает лежку на диване.

- Что скажете о Белоруссии?

- Это короткий турнир, и одну игру может выиграть любая команда. Мы знаем массу примеров. Молодая команда наших соседей наверняка захочет нам что-то доказать. Поэтому готовимся очень серьезно. (Игорь ЕРОНКО)

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