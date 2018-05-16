Алексей Кудашов: "Ищем слабые стороны у канадцев"

Тренер сборной России Алексей Кудашов отметил, что команда в боевом настроении в преддверии четвертьфинала чемпионата мира с Канадой. Он отметил, что к матчу будут все готовы.

– Боевое настроение. Все понимают, что вышли на решающие игры.

– Почему не все на льду?

– На льду сегодня те, кто мало или не играл в прошлом матче. Два человека на проверке экипировки.

– Это касается Дацюка?

– Да.

– Последний раз обыгрывали Канаду в 2011 году. Держите это в голове?

– Естественно. Команда приехала на турнир только за победами, поэтому готовимся очень серьезно. Ищем слабые стороны у канадцев, анализируем и ищем планы на завтрашнюю игру.

– После игры со шведами повреждений не добавилось?

– Травм не добавилось. Более-менее все готовы к завтрашней игре.

– Кошечкин в каком состоянии?

– Все готовы и рвутся в бой. По вратарю решим ближе к игре.

– Канадцы уже объявили первого номера.

– У них своя стратегия, мысли и команда.

– Все обсуждают видео, как Кошечкина везли на лед.

– Также везут канадцев. Вы знаете, сколько мы проходим от раздевалки до льда? Три с половиной минуты. Перерыв – всего 15. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч сборных пройдет завтра, 17 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Канада.

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