Алексей Кудашов: "Ищем слабые стороны у канадцев"

Тренер сборной России Алексей Кудашов отметил, что команда в боевом настроении в преддверии четвертьфинала чемпионата мира с Канадой. Он отметил, что к матчу будут все готовы.
– Боевое настроение. Все понимают, что вышли на решающие игры.
– Почему не все на льду?
– На льду сегодня те, кто мало или не играл в прошлом матче. Два человека на проверке экипировки.
– Это касается Дацюка?
– Да.
– Последний раз обыгрывали Канаду в 2011 году. Держите это в голове?
– Естественно. Команда приехала на турнир только за победами, поэтому готовимся очень серьезно. Ищем слабые стороны у канадцев, анализируем и ищем планы на завтрашнюю игру.
– После игры со шведами повреждений не добавилось?
– Травм не добавилось. Более-менее все готовы к завтрашней игре.
– Кошечкин в каком состоянии?
– Все готовы и рвутся в бой. По вратарю решим ближе к игре.
– Канадцы уже объявили первого номера.
– У них своя стратегия, мысли и команда.
– Все обсуждают видео, как Кошечкина везли на лед.
– Также везут канадцев. Вы знаете, сколько мы проходим от раздевалки до льда? Три с половиной минуты. Перерыв – всего 15. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)
Матч сборных пройдет завтра, 17 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Канада.