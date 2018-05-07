Алексей Кудашов: "Готовим Гусева к чемпионату мира"

Тренер сборной России Алексей Кудашов в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Белоруссии рассказал о состоянии Никиты Гусева и поделился ожиданиями от встречи.
– Каково состояние Гусева?
– Он тренируется.
– Понимание есть, когда заявите?
– Мы смотрим изо дня в день, каково его состояние. Готовим. А дальше – будем смотреть.
– В какой тройке вы видите Гусева?
– Пока об этом рано говорить. Нам важнее то, как он восстанавливается.
– Худобина в сборной не ждать?
– На самом деле это больше вопрос к тренеру вратарей. Это его прерогатива.
– Какие-то могут быть заявки в ближайшие дни?
– А какие у нас могут быть заявки?
– Например, по вратарям. "Тампа" прошла дальше.
– У нас три вратаря, третьего пока просто в заявке нет. Ничего страшного.
– Михеева в третьем периоде матча с Австрией перевели в тройку к Мамину и Андронову. Будете ли и дальше использовать их вместе?
– По поводу изменений – давайте дождемся игры. Если они будут, то незначительными. Вот это изменение – оно было во время игры. Это нормальный процесс, что иногда во время игры мы что-то меняем, что улучшить игру сочетаний.
– Но вы были удовлетворены их игрой?
– Да. Нормально. (Игорь ЕРОНКО)