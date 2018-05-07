Алексей Кудашов: "Готовим Гусева к чемпионату мира"

Тренер сборной России Алексей Кудашов в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Белоруссии рассказал о состоянии Никиты Гусева и поделился ожиданиями от встречи.

– Каково состояние Гусева?

– Он тренируется.

– Понимание есть, когда заявите?

– Мы смотрим изо дня в день, каково его состояние. Готовим. А дальше – будем смотреть.

– В какой тройке вы видите Гусева?

– Пока об этом рано говорить. Нам важнее то, как он восстанавливается.

– Худобина в сборной не ждать?

– На самом деле это больше вопрос к тренеру вратарей. Это его прерогатива.

– Какие-то могут быть заявки в ближайшие дни?

– А какие у нас могут быть заявки?

– Например, по вратарям. "Тампа" прошла дальше.

– У нас три вратаря, третьего пока просто в заявке нет. Ничего страшного.

– Михеева в третьем периоде матча с Австрией перевели в тройку к Мамину и Андронову. Будете ли и дальше использовать их вместе?

– По поводу изменений – давайте дождемся игры. Если они будут, то незначительными. Вот это изменение – оно было во время игры. Это нормальный процесс, что иногда во время игры мы что-то меняем, что улучшить игру сочетаний.

– Но вы были удовлетворены их игрой?

– Да. Нормально. (Игорь ЕРОНКО)

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