Алексей Кручинин: "Обидно не попасть на ЧМ, но значит, что надо еще больше работать"

Нападающий "Трактора" Алексей Кручинин не попал в заявку сборной России на чемпионат мира в Дании. Кручинин заявил, что будет упорно работать, чтобы вернуться в национальную команду.

– Радости от этого точно не испытываю – всегда хочется быть в сборной, участвовать в крупных турнирах уровня чемпионата мира, – цитируют "Известия" Кручинина. – Тем более, сейчас, когда впервые выступил за национальную команду на двух этапах Евротура подряд. Обидно в самый последний момент выбывать из заявки, но сейчас не собираюсь посыпать голову пеплом. Значит, надо ещё больше работать, доказывать, что достоин представлять Россию на чемпионате мира. Буду это делать в следующем сезоне, продолжу работать с максимальной отдачей.