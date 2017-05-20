Алексей Бадюков: "За третье место лучше сыграть с Финляндией"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков после поражения сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 с Канадой (2:4) объяснил проигрыш усталостью команды Олега Знарка.

– Канадцы в третьем периоде прибавили, – сказал Бадюков. – И очень серьезно. Они стали наседать. Плюс в самом начале периода у них прошла комбинация, которая не проходила раньше, потому что наши игроки, которые выходили в меньшинстве, успевали накрывать. После пропущенной шайбы игра пошла нервная. Соперник прибавил, поверил в свои силы, а наши защитники подсели. Они не достаточно сильно выводили шайбу из зоны. К тому же на них очень активно шли канадские хоккеисты. Кроме того, у нас было много потерь при входе в зону в третьем периоде, когда за три минуты до конца нужно было сравнивать счет. Время у нас было, но мы не сделали ни одного броска в створ ворот. Канадцы не давали забраться в свою зону и провести какую-то позиционную атаку. Эти потери привели и к шайбе, заброшенной в пустые ворота.

– Если говорить о третьем периоде, решающим стал быстрый гол канадцев или, может, игроки сборной России расслабились и рано уверовали в победу?

– Мне кажется, наши ребят подустали, потому что играть в таком высоком темпе тяжело. Мы проигрывали в скорости. Этот небольшой проигрыш в движении и борьбе вблизи своих ворот и стал определяющим. Конечно, наши ребята старались активно и плотно играть, подчищать неточности. Взять второй гол. Вроде бы наши были с шайбой, ее надо выводить из зоны, ворота рядом и все так получилось в итоге. Канадцы очень сильно прибавили.

– С кем было бы удобнее сыграть за третье место?

– С финнами. Эта команда немного поскромнее шведов. Думаю, что шведы у них выиграют. Они более техничны и мобильны. Финны здорово сыграли с американцами, но там больше вопросов к хоккеистам сборной США. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия