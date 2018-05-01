Алексей Бадюков: "В составе сборной на чемпионат мира - голодные до побед игроки"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, хоккейный телекомментатор-эскперт Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России для участия в чемпионате мира-2018. Тренерский штаб национальной команды во главе с Ильей Воробьевым 1 мая обнародовал список игроков, которые выступят на турнире в Дании.

– Почему, на ваш взгляд, в состав не попал Владимир Ткачев, и какой будет линия центральных нападающий сборной России?

– У Ткачева был тяжелый сезон. Его проверили на последнем этапе Евротура, и было видно, что как физически, так и психологически ему на данный момент тяжело адаптироваться. Так как на подготовку к чемпионату осталось совсем мало времени, то тренерский штаб решил, что будет лучше дать ему отдохнуть. Уверен, что на него, конечно, рассчитывают в дальнейшем.

Анисимов, судя по всему, будет одним из тех центральных, на которого можно будет положиться во всех игровых ситуациях, в том числе в меньшинстве. Предыдущие чемпионаты это подтвердили. Павел Дацюк – лидер и на льду, и в раздевалке. Роль лидера вполне может взять на себя и Сергей Андронов.

– Не удивило ли вас в составе наличие рядя молодых игроков из НХЛ?

– Это голодные до побед ребята. Бучневич и Сошников хотят сыграть на международных соревнованиях, имеют опыт быстрого хоккея. Ведь соперники не дремлют – у канадцев, американцев, шведов и финнов по разным причинам большие планы на этот чемпионат. В том числе потому, что НХЛ не поехала на Олимпиаду, все собрали серьезные составы.

Учитывая манеру, в которой очевидно будут действовать соперники, состав нужно было подбирать соответственно. В составе должны быть хоккеисты, умеющие противодействовать командам, играющим в североамериканском ключе. Бучневич и Сошников неплохо показали себя на Евротуре, и думаю, что еще могут прибавить по ходу чемпионата мира.